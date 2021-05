Rafael Nadal adopta o pozitie contra curentului in legatura cu Real Madrid si Zidane, dupa eliminarea din Champions League: "Am vazut meciul. Ca spectator, trebuie sa spun asta!" 

Mare sustinator al clubului madrilen, Rafael Nadal considera ca accidentarile au cauzat eliminarea din semifinalele UCL.

Mare fan Real Madrid, Rafael Nadal nu a fost dezamagit de prestatia favoritilor sai in semifinala de Champions League, pierduta in favoarea gruparii londoneze, Chelsea FC. Scorul total a fost 3-1 pentru englezi, care au reusit performanta de a incasa un singur gol in 180 de minute jucate impotriva jucatorilor pregatiti de Zinedine Zidane.

Spre deosebire de alti fani Real Madrid, Rafael Nadal nu s-a declarat dezamagit de prestatia echipei si ramane in continuare un sustinator fervent al antrenorului francez cu origini algeriene. Comentand pe marginea dublei cu Chelsea, Nadal a spus:

"Am vazut meciul. Ca spectator, trebuie sa spun ca sunt foarte mandru de echipa mea. Sigur ca nu-mi place sa pierd. Cu toate greutatile pe care le-am avut in acest sezon, saizeci de accidentari, este greu sa fim acolo unde am fost pana miercuri, luptand pentru cele mai importante doua competitii la care participam: in semifinalele Ligii Campionilor si continuand lupta pentru La Liga," a punctat Rafa Nadal, noteaza Digi Sport.

"Zidane este fara indoiala unul dintre favoritii mei suta la suta. Un om extraordinar, ce reprezinta valori mari pentru Real Madrid. Cred ca a fost un sezon foarte bun dupa tot ghinionul pe care l-am avut cu accidentarile. E greu sa ceri mai mult," a adaugat numarul 2 ATP.

Rafael Nadal a fost urmarit din tribune de Luis Figo si Ronaldo Luis Nazario de Lima in timpul meciului pe care l-a castigat in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1000 de la Madrid in dauna lui Alexei Popyrin, scor 6-3, 6-3. In sferturi, Nadal il va intalni pe germanul Alexander Zverev.