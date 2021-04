Zidane a reactionat dupa ce UEFA i-a amenintat pe cei implicati in Super Liga! Ce a spus antrenorul lui Real Madrid  

Zinedine Zidane i-a raspuns lui Aleksander Ceferin, dupa ce presedintele UEFA a criticat decizia echipelor de a se alatura Super Ligii Europene.

Antrenorul lui Real Madrid, Zinedine Zidane a reactionat dupa ce UEFA a amenintat cele 12 echipe fondatoare cu repercusiuni pentru ca au initiat Super Liga.

Doar trei echipe au mai ramas, printre care si formatia de pe Santiago Bernabeu, iar Ceferin a anuntat sanctiuni mai dure fata de celalate cluburi care s-au retras deja.

Totusi, Zidane nu se teme ca formatia condusa de el ar avea de suferit.

"E absurd sa ne gandim ca nu vom fi in UEFA Champions League si in sezonul viitor. S-au spus multe, dar tot ce putem face este sa ne concentram pe meciul de maine seara. Nu putem controla alte lucruri, asa ca mereu vor exista pareri. Eu bineinteles ca vreau sa o vad pe Real Madrid in Champions League si in sezonul viitor.

Florentino Perez stie ce parere am despre Super Liga. Noi ne concentram pe meciul de maine. Ceea ce conteaza pentru noi este ce se va intampla pe teren. Arbitrul isi va face treaba, iar noi ne gandim doar la fotbal.

Daca incepem sa ne gandim la tot ceea ce s-a spus, daca ne gandim ca vom fi pedepsiti, atunci vom gresi. Vom lupta pe teren 90 de minute si nu ne vom implica in altceva", a declarat Zinedine Zidane la conferinta de presa dinaintea meciului cu Chelsea din semifinalele Ligii Campionilor.

Aleksander Ceferin a precizat ca toate cele 12 cluburi implicate in Super Liga vor fi taxate pentru acest eveniment neplacut.

"Toata lumea trebuie sa suporte consecintele pentru ce a facut si nu ne putem preface ca nu s-a intamplat nimic. Nu poti face ceva de genul si sa spui ca ai fost pedepsit pentru ca te uraste toata lumea. Nu poti sa vii cu miliardele si sa calci in picioare traditia. Si-au creat singuri aceste probleme. Nu este in regula ce au facut", a declarat Aleksander Ceferin, pentru publicatia engleza Daily Mail.

Slovenul a ironizat echipele care inca mai cred in Super Liga si a spus ca este o diferenta mare intre echipe din Anglia si restul.

"Pentru mine este o diferenta clara intre cluburile engleze si restul. Ele s-au retras primele, au recunoscut ca au facut o greseala. Pentru mine sunt trei grupuri: Cele sase cluburi engleze, apoi sunt cele trei (Atletico Madrid, Inter si AC Milan) si apoi cele care cred ca pamantul este plat si ca Super Liga inca exista. Insa toata lumea va fi trasa la raspundere. Cum se va intampla asta, ramane de vazut", a mai adaugat presedintele UEFA, Aleksander Ceferin.