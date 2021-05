Zidane a pus ochii pe un star din Serie A! Cine este fotbalistul pentru care Real Madrid ar trebui sa plateasca 60 de milioane de euro

Dusan Vlahovic (21 de ani) este urmarit de Real Madrid.

Atacantul Fiorentinei are un sezon grozav. A marcat 19 goluri in acest sezon si este urmarit de mai multe echipe mari, printre care AS Roma, AC Milan si Real Madrid.

Mundo Deportivo scrie ca Zidane vrea un nou atacant, deoarece ii are in lot doar pe Benzema si Diaz, doar ca al doilea atacant nu ofera siguranta, astfel ca se doreste un nou atacant pe Santiago Bernabeu.

Fiorentina cere 60 de milioane de euro pentru el, iar daca suma va fi confirmata acesta va fi cel mai scump jucator din istoria echipei. Italienii il achizitionasera de la Partizan Belgrad in 2018, cu doar doua milioane de euro.

Federico Chiesa este, in prezent, cel mai scump jucator din istoria echipei. Juventus a platit in total 50 de milioane de euro pentru el, 10 milioane pentru imprumut si alte 40 de milioane pentru transferul definitiv, platiti de Juventus.