Zidane i-a raspuns lui Isco dupa ce fotbalistul s-a aratat nemultumit de lipsa minutelor: "Eu iau decizia!" Ce a spus tehnicianul francez despre posibilitatea demiterii

Zinedine Zidane si-a salvat postul dupa ce a castigat derby-ul cu Barcelona, scor 3-1, chiar pe terenul rivalilor.

Nu toata lumea este insa fericita la Real dupa aceasta victorie. Jucator de baza sezonul trecut, Isco prinde tot mai putine minute pe teren de la revenirea lui Zidane pe banca "galacticilor". Inainte de meciul de Camp Nou, acesta a fost surprins spunandu-le colegilor ca este nemultumit de modul in care este tratat de antrenorul francez.

Intrebat despre acest subiect la conferinta de presa de dupa meci, Zidane a tinut sa clarifice acest aspect: "E bine ca are ambitie. Vrea sa joace, toti vor sa joace, e un lucru pozitiv. Fotbalistii vor mai multe minute pe teren, dar asta nu depinde de ei. Ceea ce trebuie sa faca este sa munceasca si sa fie pregatit sa intre. Apoi eu iau decizia cine intra in primul 11".

De asemenea, "Zizou" a vorbit si despre zvonurile care il dadeau ca si demis in eventualitatea in care ar fi pierdut in fata Barcelonei: "Eu sunt un tip care luptă până în ultimul moment. În rest, mă port ca și cum totul ar fi normal. Oricum, sunt fericit pentru felul în care echipa a jucat contra Barcelonei. Am jucat ca un grup unit, sper să repetăm mereu această evoluție".

Pentru madrileni urmeaza meciul impotriva Borussiei Monchengladbach din etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor, care se va disputa marti de la ora 22:00.