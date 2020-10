Tatarusanu, pus la zid de fanii lui AC Milan! Italienii au innebunit dupa gafa facuta de portarul roman: "Sa-l vindeti"

Donnarumma a fost depistat cu noul coronavirus, iar romanul a debutat in poarta lui AC Milan.

"Super Tata" nu a avut cea mai bune evolutie. A incasat 3 goluri si a gafat la una dintre reusite. In minutul 14, Roma a executat in corner de pe partea stanga din care a Dzeko a facut 1-1, dupa ce Tatarusanu a trecut pe langa minge. Dupa aceasta evolutie nefericita, fanii italieni l-au contestat pe titularul din poarta Romaniei. Multi dintre ei i-au cerut sa plece, iar altii l-au cerut in poarta pentru urmatorul meci pe Antonio Donnarumma, fratele titularului de drept Gianluigi Donnarumma.

"Tatarusanu, ce dezastru ai facut"

"Unde e Antonio Donnarumma?"

"De ce Tatarusanu si nu Antonio Donnarumma? Ce naiba?"

"Se simte absenta lui Donnarumma"

"Sper ca in meciul urmator sa fie introdus Antonio Donnarumma"

"Tatarusanu, afara!"

"Sa-l vindeti pe Tatarusanu!"

"Antonio Donnarumma e mai bun decâa Tatarusanu", au fost cateva dintre reactiile fanilor pe retele de socializare.

Chiar daca a gafat, nu toti fanii au fost atat de radicali cu Tatarusanu.

"E normal să faca greseli", "Trebuie sa facem marcaj mai atenti. Toti joaca!"

AC Milan a remizat cu Roma, scor 3-3, iar Zlatan Ibrahimovic a reusit sa marcheze o dubla.