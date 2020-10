Record MONDIAL! Romania are cea mai mica bancnota din lume! Ce valoare are si cum arata

Le batem pe toate! :)

Bancnota de 10 bani, emisa in 1917, de Regele Ferdinand I, a intrat in Cartea Recordurilor ca avand dimensiunea cea mai mica din lume.

Dupa ofensiva germana impotriva Bucurestiului, in 1916, partea de sud a Vechiului Regat a fost evacuata de catre autoritatile romane la Iasi. Banca Nationala, in acel moment o institutie cu capital privat, si-a instalat, la randul ei, sediul central la Iasi, a explicat muzeograful Mircea Radu Iacob de la Muzeul de Istorie al Sighisoarei

"Starea de razboi si ocuparea de catre inamic a unei parti importante din teritoriul national au dereglat toate mecanismele vietii economice. Circulatia monetara a fost afectata profund, iar dupa intrarea trupelor germane in Bucuresti, in 23 noiembrie 1916, acest palier al vietii economice a cunoscut o noua lovitura: emiterea unui nou mijloc de plata de catre Banca Generala Romana, cu capital german. Noua moneda, care a purtat tot denumirea de "leu" a fost instituita prin Ordonanta din 18 ianuarie 1917 de catre Comandamentul Militar German, prin care aceasta banca era insarcinata cu "aprovizionarea cu mijloace de plata a teritoriilor ocupate". Astfel - desi se incalca legislatia care prevedea dreptul de emisiune exclusiv al Bancii Nationale - Banca Generala Romana a primit o sectie de emisiune si a fost imputernicita sa emita bancnote cu valori nominale de 0,25, 0,50 lei, 1 leu, 20 lei, 100 lei si 1000 lei. A doua zi dupa publicarea ordonantei, a sosit la Bucuresti un prin transport cu aceste bancnote. De la Berlin s-au primit cu regularitate acele bilete pana la 7 octombrie 1918", a sustinut muzeograful.

Potrivit acestuia, Regatul Romaniei a retras ulterior aceste bancnote, pana la 1 decembrie 1919. Pana in 1920, cand a avut loc unificarea monetara, au circulat in paralel cu cele de pe teritoriul national. Legea pentru tiparirea, de catre Ministerul Finantelor, a bancnotelor de 10, 25 si 50 de bani a fost promulgata de Regele Ferdinand la data de 9 iunie 1917.

Daca pana in 1900 acesti bani erau batuti in bronz, iar ulterior s-a introdus nichelul, in perioada razboiului s-a decis folosirea acestui metal in industria de armament, astfel ca s-a recurs la hartie.

"Bancnota de 10 bani, emisa in 1917, a inlocuit moneda de 10 bani, care circulase pe teritoriul Romaniei incepand cu anul 1867 si care a fost batuta in Anglia. Aceasta este bancnota cu cea mai mica valoare emisa in Romania, fiind conceputa de catre desenatorul Horatiu Sava Dimitriu (...) Am verificat in Cartea Recordurilor si am descoperit ca bancnota de 10 bani are dimensiunea cea mai mica din lume", a sustinut Mircea Radu Iacob.

Bancnota a fost tiparita pe hartie alba si are pe avers, pe un fond brun-verde-galben, un desen floral si cercuri cu valoarea "10", inscriptia frontala "ROMANIA", dedesubt "MINISTERUL FINANTELOR", iar pe parti, "1917". In camp, pe medalion rotund, se afla efigia regelui Ferdinand, flancata de cifrul regal si dedesubt valoarea nominala "10 BANI", iar in stanga si in dreapta functiile si semnaturile. In afara chenarului din stanga, jos, se afla inscris H. SAVA DUMITRU INV.

Pe revers frontal se afla valoarea nominala "10 BANI", dedesubt stema tarii si textul penalitatii dispus pe 8 randuri. In afara chenarului e inscris "Serviciul Geografic al Armatei".

Bancnota de 10 bani din anul 1917 nu are serie, numar sau filigran.

Bancnota de 25 de bani are culoarea bruna, iar cea de 50 de bani, cenusiu-verde si textul penalitatii dispus pe noua randuri.

Toate bancnotele au fost tiparite de catre Serviciul Geografic al Armatei si au ca element comun portretul Regelui Ferdinand, fiind primele bancnote romanesti pe care s-a regasit chipul unui monarh.

Agerpres