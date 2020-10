Isco l-a ironizat pe Zidane in timpul derby-ului cu Barcelona! Ce le-a spus fotbalistul de la Real Madrid colegilor sai de pe banca

Real Madrid a venit dupa doua infrangeri consecutive, iar Zinedine Zidane a fost nevoit sa faca niste schimbari la primul 11. Din acesta, n-au facut parte fotbalisti consacrati ca Isco, Marcelo si Luka Modric, iar primul dintre ei chiar l-a ironizat pe antrenorul sau pentru ca a fost lasat pe banca.

Daca in cazul lui Modric, acesta a intrat pe teren si a inchis tabela la 3-1, Isco si Marcelo au fost rezerve neutilizate. Inainte de a incepe partida, cei de la emisiunea "El Partidazo" l-au surprins pe Isco spunandu-le colegilor sai urmatoarele cuvinte:

"Daca trebuie sa ma inlocuiasca, ma scoate in minutul 50 sau 60 al partidei, uneori si la pauza. Daca ar fi sa intru, o sa o fac prin minutul 80."

Modric si Marcelo au zambit auzindu-l pe Isco, dar Luka Jovic nu a parut sa acorde atentie ironiei, concentrat fiind pe telefonul sau mobil. In primul sau mandat la Real Madrid, Isco a fost omul cheie din spatele trofeelor castigate, dar in acest moment spaniolul trece printr-o forma mai putin buna.

Before the Clasico kick-off Isco (on bench) was caught on camera saying: "If he (Zidane) wants to sub me off, he does that in the minute 50' or 60' of the game, sometimes even at halftime. And when he wants to put me on, he does that in the min 80'." [@MovistarFutbol ] pic.twitter.com/w46xaUPHgl