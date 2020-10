Explicatiile antrenorului de la Milan dupa gafa lui Tatarusanu: "Cred ca asta ar fi putut sa aiba un impact pentru el!"

Ciprian Tatarusanu a aparat in primul sau meci oficial de la transferul la AC Milan.

Tatarusanu a fost in poarta Milanului la un meci nebun din Serie A, incheiat 3-3 cu AS Roma.

Romanul a gresit grav la primul gol incasat, in minutul 14, cand a iesit pe sub minge la o centrare, iar Dzeko reusea sa marcheze.

Antrenorul milanezilor, Stefano Pioli, i-a luat apararea portarului din nationala Romaniei dupa meci si a spus ca presiunea debutului s-ar putea sa il fi influentat pe Tatarusanu:

"Greselile fac parte din fotbal, Tatarusanu a ratat mingea (n. r. la iesirea pe centrare). Este un portar puternic. A fost la debutul sau, un lucru care ar fi putut sa aiba un impact", a declarat Stefano Pioli, potrivit Football Italia.

Ciprian Tatarusanu a fost cumparat de AC Milan in septembrie, cand Lyon a incasat in schimbul sau 500.000 de euro.

Titularul Milanului, Gianluigi Donnarumma, a fost infectat cu coronavirus si a fost bagat in izolare inaintea meciului din Serie A. Tatarusanu are sanse mari sa apere poarta 'rossonerilor' si in duelul cu Sparta Praga din Europa League.