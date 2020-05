Zidane da lovitura! Fotbalistul pe care il doreste cu orice pret la Real a acceptat oferta: "Iubesc Madridul si il iubesc pe Zidane!"

Zinedine Zidane este pe cale sa aduca un super fotbalist la Real Madrid.

Eduardo Camavinga (17 ani) este pustiul minune de la Rennes si este una din slabiciunile lui Zidane. Camavinga a fost curtat intens de Real Madrid, iar spaniolii de la AS spune ca jucatorul si-a dat acceptul pentru transfer. Camavinga nu concepe sa ajunga la alta echipa in afara de Real Madrid.

"Il iubesc pe Zidane si iubesc Madridul!", sunt cuvintele tanarului jucator, dezvaluite de apropiati ai acestuia, conform AS.

Camavinga este dorit de mai multe cluburi puternice din Europa si a fost inclus recent in unsprezecele ideal al fanilor, potrivit L'Equipe si France Football.

Fotbalistul de 17 ani mai are contract cu Rennes pana in 2022 si AS scrie ca, desi jucatorul si-a dat acceptul pentru un transfer la Real Madrid, patronul lui Rennes, Francois Pinault a ordonat ca jucatorul sa nu paraseasca clubul, lucru care ingreuneaza transferul.

Cele doua echipe se vor aseza la masa negocierilor in aceasta vara si ramane de vazut daca mutarea se va face in aceasta fereastra de transferuri.

Mijlocasul defensiv este cotat la 37.5 milioane de euro, conform Transfermarkt. Un gol si doua pase decisive a reusit Camavinga in cele 36 de meciuri din acest sezon.