"Facem sex cel putin o data pe zi!" Sotia unui star de la Real Madrid a facut o serie de dezvaluiri incendiare! Ce a putut sa spuna in direct la TV

Sara Salamo are o relatie cu Isco de aproximativ 2 ani.

Sotia lui Isco, fotbalist la Real Madrid a facut o serie de dezvaluiri din viata privata a celor doi. Sarma Salamo, actrita de meserie a fost invitata in cadrul emisiunii "La Resistencia" si a fost intrebata de moderatorul emisiunii cum arata viata ei sexuala in ultma luna.

"Baiatul meu (n.r. Isco) si eu am vrut sa vin in emisiune fara sa pot spune ca am facut-o cel putin o data pe zi. Am avut mult de lucru si cu copilul. Suntem foarte competitivi", a declarat actrita.

Isco si Sara sunt impreuna de aproximativ 2 ani si au impreuna un copil, Theo Alarcon Salamo, nascut acum 10 luni.