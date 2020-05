E cea mai frumoasa iubita de fotbalist! Fata care face liniste in vestiarul lui Real Madrid, dezvaluiri hot din dormitor: "O facem o data pe zi!"

Mijlocasul spaniol Isco (28 de ani) e pe picior de plecare de la Real Madrid, echipa pentru care a evoluat din 2013 incoace.

In schimb, ibericul o duce cat se poate de bine in viata sentimentala, alaturi de frumoasa actrita Sara Salamo.

Invitata la un cunoscut show de televiziune din Spania pentru a-si prezenta o carte care urmeaza sa fie lansata, iubita lui Isco a facut cateva dezvaluri interesante din intimitatea cuplului.



Astfel, intrebata de moderator daca stie cati bani are in banca in acest moment, Sara n-a evitat raspunsul si a raspuns cinstit. ”Acum am 12.000 de euro, dar saptamana aceasta trebuie sa-mi mai intre niste bani pentru doua colaborari”, a marturisit actrita, suma fiind una minuscula in comparatie cu venitul lui Isco, platit de Real cu 6 milioane de euro pe an.



Mult mai palpitante au fost remarcile Sarei la intrebarile referitoare la ritmul in care se desfasoara viata sexuala a celor doi. ”Initial n-am vrut sa vin la emisiune fara sa pot spune ca o facem o data pe zi, asta pentru ca suntem foarte competitivi”, a spus Sara Salamo cu zambetul pe buze, lasand apoi de inteles ca nu si-a atins telul. ”A fost mult de munca, mai e si copilul...”, a completat cea care i-a daruit lui Isco un baietel. Sara Salamo a devenit in premiera mama anul trecut, dar fotbalistul Realului mai are un baiat dintr-o relatie anterioara.