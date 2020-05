Cluburile din La Liga pot incepe antrenamentele colective! Barcelona si Real Madrid, din ce in ce mai aproape sa revina pe teren

La Liga a anuntat oficial primele doua divizii ale Spaniei ca isi pot relua antrenamentele colective incepand de luni.

Echipele s-au intors la antrenamentele individuale la inceputul lunii mai, inainte de a trece apoi la sesiuni de pregatire in grupuri de pana la 10 jucatori, iar doua saptamani mai tarziu la grupuri de 14 jucatori.

"Cluburile vor incepe antrenamentele colective luni, 1 iunie. A patra faza, care va incepe luni, este ultimul pas inaintea reluarii sezonului din 11 iunie", se arata in comunicatul emis de La Liga.

Sezonul din prima liga va fi reluat cu derby-ul Sevilla - Betis, iar meciurile se vor juca in fiecare zi a saptamani pana pe 19 iulie.

