Perez a innebunit si vrea sa ofere 4 jucatori in schimbul lui Pogba! Ce nebunie incearca Real Madrid

Real Madrid vrea sa il transfere cu orice pret pe Pogba.

Atacantul francez al celor de la Manchester United, Paul Pogba (27 de ani) este una dintre tinele lui Florentino Perez in perioada de transferuri din iarna.

Manchester United l-a declarat pe Pogba netransferabil, insa Real Madrid crede ca ii poate convinge pe oficialii "diavolilor" cu un schimb de jucatori, potrivit The Sun.

Potrivit sursei citate, Real Madrid vrea sa renunte la 4 jucatori pentru a obtine semnatura lui Pogba. Acestia sunt Martin Odegaard, Lucas Vasquez, James Rodriguez si Brahim Diaz. Chiar si in aceste conditii, surse apropiate ale clubului de pe Old Trafford spun ca antrenorul lui Manchester United, Ole Gunaar Solskjaer vrea sa il pastreze in continuare pe Pogba.

Pe langa Real Madrid si Juventus vrea sa il aduca pe Pogba. Acesta a plecat in 2016 chiar de la Juventus in schimbul a 105 milioane de euro si a devenit cel mai scump tranfer din istorie la acea vreme. Juventus vrea sa ii includa pe tranzactie pe Douglas Costa sau Aaron Ramsey pentru a-l aduce pe Pogba langa Cristiano Ronaldo.