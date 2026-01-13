Xabi Alonso e deja istorie, ca antrenor, la Real Madrid. Clubul a anunțat, aseară, rezilierea contractului pe cale amiabilă, după care a numit și noul „principal“.

Sport.ro a oferit deja o serie de detalii picante despre cum a decurs ședința care a cauzat despărțirea de Xabi Alonso. Astăzi, jurnaliștii de la As au venit cu dezvăluiri suplimentare despre întâlnirea în urma căreia Real Madrid a reziliat contractul pe care îl avea cu tehnicianul de 44 de ani.

Xabi Alonso, îngrozit de puterea jucătorilor în fața antrenorului, la Real Madrid

As a notat că, pe măsură ce și-a dat seama că Real îl poftește să plece, Xabi Alonso a început să zică tot ce avea pe suflet.

Concret, el a acuzat vehement faptul că la formația madrileană jucătorii au o influență mult prea mare asupra conducerii.

„Xabi, la întâlnirea care a oficializat plecarea sa, a insistat că e inadmisibil ca un club să le dea jucătorilor o putere atât de mare. El consideră că aceasta a fost problema principală în mandatul său. Xabi Alonso le-a spus șefilor săi că l-au lăsat fără protecție în fața vestiarului. Ca i-au călcat în picioare autoritatea. Xabi Alonso a fost criticat de conducere, pentru că n-ar fi câștigat vestiarul, dar tehnicianul a considerat că vestiarul era imposibil de controlat pentru că șefii au luat mereu partea jucătorilor, inclusiv când a fost vorba de decizii strict sportive“, a dezvăluit jurnalistul Antón Meana.

