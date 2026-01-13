Adus cu surle și trâmbițe la Real Madrid, în vară, Xabi Alonso (44 de ani) n-a apucat să ducă la bun sfârșit nici măcar un sezon întreg, la formația la care a cunoscut gloria, ca fotbalist.

Plecarea bruscă a unui tehnician, care a făcut minuni la Bayer Leverkusen, cu patru trofee câștigate, demonstrează cât de complicat e să antrenezi Realul. Nu doar din cauza pretențiilor clubului, în materie de rezultate, dar și pentru că la această formație evoluează niște staruri cu orgolii mari de tot.

Din cauza inabilității sale, de a gestiona comunicarea cu vedetele lotului, Xabi Alonso a devenit, treptat, un inamic în ochii unor jucători. Care acum se bucură de plecarea fostului mijlocaș!

Lista celor 7 jucători fără reacție la plecarea lui Xabi Alonso de la Real Madrid

În ultimele ore, presa spaniolă a scris pe larg despre cei care savurează decizia Realului de a se despărți de Xabi Alonso. Iar jurnaliștii de la As tocmai au publicat o altă informație care confirmă această situație.

Potrivit sursei citate, după ce clubul a oficializat plecarea tehnicianului de 44 de ani, 17 jucători i-au transmis mesaje de adio și de încurajare lui Xabi Alonso. Dar 7 fotbaliști n-au avut nicio reacție. Tăcerea lor a fost interpretată de As drept un semn clar că acești jucători se bucură de plecarea lui Xabi Alonso.

Iată cine sunt cei 7 madrileni pentru care despărțirea de antrenorul lor n-a fost un subiect suficient de important, astfel încât să declanșeze o reacție pe rețelele de socializare:

*Militão

*Ferland Mendy

*Trent

*Bellingham

*Mastantuono

*Brahim (e la Cupa Africii pe Națiuni cu naționala Marocului)

*Vinicius

Dintre aceștia, cel mai vizibil adversar al lui Xabi Alonso era Vinicius, după cum Sport.ro a explicat aici.

