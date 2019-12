BOMBA: Leo Messi ar fi putut sa ajunga la Real Madrid! Detaliile care ar fi putut sa schimbe tot! Dezvaluirile agentului starului argentinian

Leo Messi ar fi putut ajunge la Real Madrid.

Lionel Messi este foarte aproape sa intre in istorie si sa obtina al 6-lea Balon de Aur din istorie. Agentul starului argentinian, Horacio Gaggioli, a declarat ca Messi ar fi putut ajunge la Real Madrid, insa totul a tinut de locul in care s-a stabilit Gaggioli. Acesta s-a stabilit in Catalunia, insa cu doar cateva saptamani inainte, acesta lucrase la un proiect in Madrid si a fost foarte aproape sa se mute acolo. Gaggioli a vorbit intr-un interviu pentru FIFA si a spus ca daca s-ar fi mutat in Madrid cu siguranta l-ar fi propus pe Messi la Real Madrid.

"Familia lui Messi a vrut ca baiatul sa mearga la o echipa din Europa si m-au rugat sa il aduc la o formatie din orasul in care stau eu. In acel moment, lucram pentru o companie in Madrid si le-am zis sa aiba putina rabdare, pentru ca am cateva lucruri personale de rezolvat. Daca m-as fi stabilit in capitala Spaniei, Messi ar fi ajuns sa dea probe la Real Madrid, cel mai probabil.

Cand l-am vazut pentru prima oara pe Messi mi-am spus 'baiatul asta e prea mic sa joace fotbal'. Am crezut ca m-au pacalit cu toate povestile despre el. Dar cand l-am vazut lovind mingea, toate dubiile s-au rispit. Le-a placut de Lionel, dar unii dintre antrenori nu erau foarte convinsi", a declarat Gaggioli.