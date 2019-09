BOMBA! Leo Messi putea sa ajunga la inchisoare pentru recidiva! Cum a evitat un nou proces de evaziune fiscala

Condamnat impreuna cu tatal sau pentru evaziune fiscala, Leo Messi ar fi continuat sa evite plata taxelor in Spania.

Noi dezvaluiri Football Leaks scot in lumina modul in care “clanul” Messi a “ocolit” plata unei parti a impozitelor pe venitul fotbalistului argentinian al FC Barcelona, relateaza L’Equipe, citand Mediapart.

In iulie 2016, tribunalul din Barcelona i-a condamnat pe Lionel Messi si pe Jorge Messi la 21 de luni de inchisoare si o amenda de 3,7 milioane de euro pentru frauda fiscala, prejudiciul fiind de 4,16 milioane de euro, bani care proveneau din drepturile de imagine ale jucatorului in perioada 2007-2009. Decizia a fost confirmata un an mai tarziu de Curtea Suprema spaniola.

Societatea britanica Sidefloor, implicata in cazul de frauda fiscala pentru care au fost condamnati fotbalistul si tatal sau, ar fi fost folosita si pentru operatiunea de evitare a impozitelor dezvaluita in cartea Football Leaks 2 – Noii dezvaluiri despre lumea fotbalului profesionist, publicata la 9 septembrie de jurnalistii Spiegel Rafael Buschmann si Michael Wilzinger.

FC Barcelona a varsat 10,5 milioane de euro constand in onorarii de agent si de scouting in perioada 2010-2016, in contul din Luxemburg al Sidefloor, iar apoi societatii argentiniene Limecu (de la Lionel Messi Cuccittini). Din punctul de vedere al fiscului spaniol, a fost vorba de diminuarea artificiala a salariului jucatorului si de trimiterea catre tatal sau a platilor nete de impozite. Comisiioanele, varsate lui Jorge Messi, erau astfel impozitate cu mult mai putin.

Cazul lui Messi, similar cu cel al lui Neymar



Pe de alta parte, anumite paragrafe ale contractelor semnate de societatile lui Jorge Messi sunt similar cu cele semnate de FC Barcelona cu tatal lui Neymar, caz in care clubul catalan a trebuit sa achite o amenda de 5,5 milioane de euro.

In 2016, fiscul a facut un control la FC Barcelona si i-a cerut situatia comisioanelor legate de Lionel Messi. Astfel, s-a costatat ca in perioada 2009-2014 clubul a varsat 6,7 milioane de euro in conturile societatii Sidefloor. In 2014, tatal lui Messi si FC Barcelona au semnat noi contracte de agent si de scouting, insa de aceasta data cu societatea Limecu, care ii apartine lui Jorge Messi, aceasta probabil pentru mai multa trasparenta.

Barcelona a platit in locul lui Messi!

Simtind ca Lionel Messi ar putea avea din nou probleme dupa acest nou control fiscal si ca jucatorul ar risca pedeapsa cu inchisoare cu executare pentru recidiva, clubul a facut “o regularizare voluntara” ca sa evite urmari penale, explica Mediapart. Astfel, FC Barcelona l-a sfatuit pe fotbalist sa isi corecteze declaratia de venituri din 2016, adaugand platile primite de societatea Limecu si de fundatia sa, insa Messi a refuzat sa plateasca impozite suplimentare. Solutia? FC Barcelona s-a ocupat de ceea ce datora Messi. Clubul a stabilit o prima speciala de 23 de milioane de euro la prelungirea contractului argentinianului.