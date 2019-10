Leo Messi recunoaste ca a vrut sa PLECE de la Barcelona: "A fost o perioada dificila" Episodul necunoscut din cariera lui

Leo Messi face dezvaluiri surprinzatoare din cariera sa.

Leo Messi a fost condamnat la inchisoare cu suspendare alaturi de tatal sau pentru evaziune fiscala. In cele din urma pedeapsa a fost rascumparata cu bani, insa perioada de ancheta l-a impins pe Messi sa-si doreasca sa paraseasca Barcelona si Spania. Acum nu se mai pune problema. Messi anunta ca vrea sa se retraga de pe Camp Nou.



Leo Messi: Eram extenuat, a fost dificil pentru familia mea

"A fost o perioada in care eram extenuat din cauza multor circumstante. Mai ales din 2013, cand am inceput sa am probleme cu trezoreria. A fost o perioada dificila pentru mine si familia mea iar oamenii nu stiu cum este. Nu ne-a ascultat nimeni. Si o parte din presa a contribuit la asta.

Eu am fost primul dintre fotbalisti si cred ca au fost mai duri cu mine. S-au enervat, au tipat la mine si mi-au spus ca ii vor aresta pe toti. A fost dificil, dar cel mai bine a fost ca aveam copii mici si nu stiau ce se intampla.

Sincer, la acea vreme aveam in gand sa plec. Nu din cauza Barcei, dar din cauza ca voiam a plec din Spania. Nu cred ca am fost tratat corect si nu mai doream sa stau aici. M-au vrut multi, dar nu a fost nicio oferta oficiala pentru ca toata lumea stia ca in realitate vreau sa ramana la Barca.

Acum vreau sa raman aici. Asta am vrut intotdeauna si nimic nu s-a intamplat. Inca nu vorbim despre un contract nou, dar negocierile au fost intotdeauna simple. Este destul de clar ca vreau sa ma retrag de aici", a spus Messi pentru RAC 1.