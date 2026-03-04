Atletico Madrid s-a calificat în finala Copa del Rey, după victoria 4-3 în dubla cu Barcelona.

Barcelona s-a impus cu 3-0 în manșa retur din Copa del Rey în fața lui Atletico Madrid, dar echipa lui Diego Simeone s-a calificat în finală după 4-3 la general. Catalanii au înscris prin Bernal (29', 72') și Raphinha (45+5'), din penalty.

Doi jucători de bază de la Barcelona, OUT

În minutul 13 al partidei, Hanis Flick a fost forțat să facă o schimbare, după ce Jules Kounde a resimțit o durere, iar Alejandro Balde a intrat în locul său și Joao Cancelo i-a luat locul francezului din apărarea Barcelonei.

Catalanii au fost nevoiți să renunțe și la Balde, pentru că fundașul stânga a resimțit și el dureri în repriza a doua și a fost înlocuit cu Araujo în minutul 71.

Mundo Deportivo informează că în cazul lui Kounde ar fi vorba despre o accidentare în zona tendonului ischiogambier, dar staff-ul medical al Barcelonei va face investigații amănunțite în jurul zilei de miercuri.

Spaniolii preconizează că cei doi vor rata toate meciurile din luna martie ale lui FC Barcelona (Athletic Bilbao, dubla cu Newcastle, Sevilla și Rayo Vallecano) și ar putea fi recuperați după pauza echipelor naționale, pentru meciul din La Liga cu Atletico Madrid.

Jules Kounde (27 de ani) are 40 de meciuri jucate în acest sezon în tricoul Barcelonei și a reușit trei goluri și patru pase decisive.

65 de milioane de euro este cota francezului, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

De cealaltă parte, Alejandro Balde are 34 de partide în care a evoluat pentru catalani în actuala stagiune și a adunat trei assist-uri.

Fundașul stânga de 22 de ani este cotat la 60 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.