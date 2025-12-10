VIDEO Jules Kounde a jucat meciul perfect! Dublă decisivă în trei minute pentru fundașul dreapta în Barcelona - Frankfurt 2-1

Jules Kounde a jucat meciul perfect! Dublă decisivă &icirc;n trei minute pentru fundașul dreapta &icirc;n Barcelona - Frankfurt 2-1 Liga Campionilor
Catalanii au avut de tras serios în fața nemților.

Jules KoundeEintracht FrankfurtAnsgar KnauffLamine Yamalfc barcelona

FC Barcelona a învins-o aseară pe Eintracht Frankfurt cu 2-1 în etapa a șasea din grupa unică din Champions League (”faza ligii”). 

Oaspeţii au condus la pauză, prin golul lui Ansgar Knauff (21), dar catalanii au reuşit să întoarcă scorul graţie dublei reuşite de fundaşul dreapta francez Jules Kounde (50 și 53).

Sofascore l-a desemnat pe Kounde omul meciului, cu o notă de 9.0 - starurile Lamine Yamal, Robert Lewandowski sau Raphinha au luat cu toții sub 7!

”Seara francezilor în Liga Campionilor”, a titrat L'Equipe, care a detaliat meritul lui Jules Kounde:

”Kounde schimbă totul, el a fost salvatorul. Jules Kounde a încercat după pauză o pasă periculoasă către Eric Garcia, care i-a înfuriat pe fani. 

Dar câteva minute mai târziu, francezul a înscris o dublă pe Camp Nou - două goluri cu capul care au adus victoria echipei sale”.

Fundașul de origine benineză în vârstă de 27 de ani joacă la FC Barcelona din 2022 și este vicecampion mondial în același an cu naționala Franței.

