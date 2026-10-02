După 1-2 la Stockholm și 2-4 acasă cu Bosnia, România caută primele puncte în grupa de UEFA Nations League. Meciul de la Varșovia se anunță unul infernat, ținând cont că ”tricolorii” lui Gică Hagi vor întâlni un adversar mult mai bine cotat.

Edi Iordănescu (48 de ani), fostul selecționer al României rămâne optimist, chiar dacă începutul din această campanie nu a fost cel dorit. Iordănescu Jr. crede că, în cazul unui rezultat pozitiv la Varșovia, România va reuși să câștige al patrulea meci din grupă, cu Suedia, programat luni, de la 21:45, pe Arena Națională.

Edi Iordănescu mizează pe patru puncte înainte de ”dubla” cu Polonia și Suedia

Astfel, fostul antrenor de la CFR Cluj, FCSB și Legia Varșovia merge pe un total de patru puncte pentru România din următoarele două partide.

”Eu merg mai departe, nu sunt genul care să mă aventurez în pronosticuri. Dacă facem un rezultat pozitiv și ținând cont de moment și un egal e un rezultat pozitiv, noi vom câștiga cu Suedia”, a spus Edi Iordănescu, la Digi Sport.

Edi Iordănescu a fost selecționerul României în perioada 2022-2024 și a reușit cea mai importantă performanță din ultimii 25 de ani pentru fotbalul românesc: calificarea în optimile de finală de la EURO 2024, acolo unde ”tricolorii” au fost eliminați de Olanda, scor 0-3.

România | Urmează ultimele patru meciuri din Nations League

La ora actuală, România are următoarele cifre în anul 2026: 6 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 4 înfrângeri. Ca să îmbunătățim acest bilanț, trebuie să creștem spectaculos în ultimele patru dueluri din Nations League. Iată programul tricolorilor în grupa a 4-a a Ligii B: