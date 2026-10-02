Impactul despărţirii lui Cristiano Ronaldo (41 de ani) de selecţionata lusitană înaintea ultimelor două meciuri din această pauză internaţională este unul uriaş la nivelul imaginii.

Efectul CR7: câți urmăritori a pierdut naționala Portugaliei pe Instagram după ce Ronaldo le-a spus ”ADIO”

Plecarea şocantă a starului din cantonamentul naţionalei a provocat reacţii în întreaga lume, dar în special în Portugalia, fanii acuzând lipsa de respect a antrenorului său, Jorge Jesus, faţă de legenda lusitană.

Ronaldo a fost titular în primul meci al campaniei din Liga Naţiunilor, cu Ţara Galilor, în care a evoluat timp de 66 de minute, apoi a fost ţinut pe banca rezervelor la partida cu Norvegia şi a fost anunţat că nu va fi titular nici în al treilea meci, împotriva Danemarcei.

„Eu sunt cel care decide. Cei care au lucrat cu mine ştiu asta. Într-un club, preşedintele este responsabil, dar eu sunt cel care conduce echipa”, a spus Jorge Jesus înaintea partidei cu danezii, scrie News.ro.

Şi Portugalia a învins Danemarca, în deplasare, cu 4-2, echipa lui Jorge Jesus neresimţind absenţa lui Ronaldo.

În schimb, a avut de suferit contul de Instagram al naţionalei portugheze, care a pierdut 1,5 milioane de urmăritori în mai puţin de 48 de ore, scăzând de la 24,9 milioane la 23,4 milioane.