Suporterii FCSB sunt nerăbdători să vadă echipa la treabă în urma revenirii lui Laurențiu Reghecampf, dar până atunci se gândesc și la întoarcerea pe gazon a lui Denis Drăguș, accidentat după doar câteva minute în tricoul fostei campioane din Superliga României.

Denis Drăguș a semnat, la începutul lunii septembrie, un contract pe trei ani cu FCSB, în calitate de jucător fără angajament, după despărțirea de Trabzonspor. Gigi Becali i-a oferit un salariu anual de un milion de euro, transformându-l în cel mai bine plătit fotbalist din Superliga României.

Denis Drăguș trebuie să demonstreze la FCSB. Opinia lui Răzvan Raț

Drăguș a jucat la FCSB în ultimele 19 minute din egalul cu Petrolul, de acasă (scor 2-2) și în primele 42 de minute din deplasarea contra Craiovei. Pe lângă eșecul umilitor, 0-5, de pe ”Ion Oblemenco”, Drăguș s-a și accidentat.

Pentru FCSB urmează partidele cu Oțelul Galați (acasă, 10 octombrie), FC Voluntari (deplasare, 17 octombrie) și Rapid (acasă, 24 octombrie). Rămâne de văzut din ce meci ar putea să reintre Drăguș în planurile echipei, dar Răzvan Raț e convins că atacantul a fost adus cu mari eforturi și pretețiile de la el sunt mari.

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Invitat în cadrul emisiunii VOYO Sport Live, fostul fundaș lateral a declarat că atacantul Denis Drăguș trebuie să arate de ce este în stare, să se ridice la un nivel de joc foarte bun și să fie decisiv pentru FCSB. Din acest motiv a și fost transferat.

”Drăguș a fost adus ca un fotbalist star! Atunci, în momentul în care l-ai forțat și s-a accidentat... . Nu l-a băgat nimeni cu forța, dar apoi, mai departe... săracul, pentru el e greu!

În vestiar (...) discuțiile de acum sunt cu anumite răutăți, răutăcisme cum se spune. 'Uite, mă, a venit ăsta pe 100.000 de euro pe lună și s-a accidentat'. Asta se întâmplă în orice vestiar, ăsta e fotbalistul! Așa sunt fotbaliștii! Cu atât mai mult e o presiune pe tine, ca jucător, pentru că atunci când te întorci trebuie să faci multe!

Trebuie să demonstrezi de acei bani!”, a spus Răzvan Raț despre situația lui Denis Drăguș la FCSB, în emisiunea VOYO Sport Live.