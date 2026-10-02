Spaniolii au reacționat! Ce se întâmplă cu Ionuț Radu înainte de Polonia - România: „Lovitură!”

Partida Polonia - România, din runda a treia a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va ave loc vineri, de la ora 21:45.

Echipa lui Gică Hagi este codașa grupei cu zero puncte după primele două partide disputate împotriva Suediei (1-2) și a Bosniei (2-4).

Ce au scris spaniolii despre Ionuț Radu: „O lovitură”

Gică Hagi a anunțat că Ionuț Radu s-a accidentat la umăr și nu va putea evolua în partida de la Varșovia cu Polonia, astfel că va conta pe Otto Hindrich în poartă.

Ionuț Radu vine după două meciuri nereușite cu Suedia și Bosnia, iar la ultimul dintre acestea i s-au imputat două goluri.

Spaniolii au reacționat după ce portarul titular al lui Celta Vigo s-a accidentat la echipa națională.

„O lovitură. Ionuț Radu nu va juca pentru România din cauza unor probleme de sănătate”, au scris cei de la Mundo Celeste.