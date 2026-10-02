Spaniolii au reacționat! Ce se întâmplă cu Ionuț Radu înainte de Polonia - România: „Lovitură!”

Spaniolii au reacționat! Ce se întâmplă cu Ionuț Radu înainte de Polonia - România: „Lovitură!” Nationala
SPORT.RO
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Spaniolii au reacționat după anunțul făcut de Gică Hagi despre Ionuț Radu.

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Ionut RaduRomaniaSpaniaCelta Vigo
Din articol

Partida Polonia - România, din runda a treia a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va ave loc vineri, de la ora 21:45.

Echipa lui Gică Hagi este codașa grupei cu zero puncte după primele două partide disputate împotriva Suediei (1-2) și a Bosniei (2-4).

Ce au scris spaniolii despre Ionuț Radu: „O lovitură”

Gică Hagi a anunțat că Ionuț Radu s-a accidentat la umăr și nu va putea evolua în partida de la Varșovia cu Polonia, astfel că va conta pe Otto Hindrich în poartă.

Ionuț Radu vine după două meciuri nereușite cu Suedia și Bosnia, iar la ultimul dintre acestea i s-au imputat două goluri.

Spaniolii au reacționat după ce portarul titular al lui Celta Vigo s-a accidentat la echipa națională.

„O lovitură. Ionuț Radu nu va juca pentru România din cauza unor probleme de sănătate”, au scris cei de la Mundo Celeste.

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Otto Hindrich și Daniel Bîrligea, titularii anunțați de Gică Hagi pentru Polonia - România

Pentru meciul cu Polonia, Gică Hagi a lăsat acasă nu mai puțin de 6 titulari din meciul cu Suedia. De asemenea, selecționerul a anunțat doi jucători care vor începe la Varșovia - portarul Otto Hindrich, care îl va înlocui pe Ionuț Radu, și atacantul Daniel Bîrligea, rămas singurul număr 9 apt din lot, după accidentarea lui Louis Munteanu.

"Pe Lewandowski l-aș semna pentru noi. Noi avem 3 atacanți accidentați. Bine, îl avem și pe Bîrligea, care mâine va fi probabil titular. Dar facem un schimb - vine Lewa și îl bag în echipă! Dacă joacă Lewa, bine ar fi să nu înscrie", a spus Hagi zâmbind, la conferința de presă.

Cum ar putea arăta echipa României contra Poloniei

Având în vedere lotul deplasat de Gică Hagi la Varșovia și faptul că naționala este obligată să adune puncte în Nations League după startul foarte slab, selecționerul este așteptat să trimită în teren cel mai puternic prim 11.

Un semn de întrebare ar putea exista în privința lui Dennis Man. Jucătorul lui PSV Eindhoven a acuzat probleme medicale în ultimele zile, iar Hagi îl dădea incert pentru duelul de la Varșovia.

  • Primul 11 probabil al României contra Poloniei: Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - Băluță, R. Marin - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea
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