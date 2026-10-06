Raphinha a semnat noul contract cu Barcelona

Brazilianul Raphinha a semnat prelungirea contractului cu FC Barcelona, iar anunțul oficial va fi făcut vineri. Acesta era legat de club până în 2028, iar noul acord a adus și un contract mai bănos pentru acesta, aducând o mărire până la 20 de milioane de euro pe sezon. El poartă banderola de căpitan atât la Barcelona, cât și la naționala Braziliei.

Achiziționat în iulie 2022 de la Leeds United, contra sumei de 58 de milioane de euro, Raphinha are 129 de apariții și 56 de goluri pentru catalani. În acest sezon, sud-americanul a marcat 14 goluri și a dat trei pase decisive în opt meciuri. Deco, directorul sportiv al Barcelonei, mai negociază prelungirea înțelegerilor cu Gerard Martin, Alejandro Balde, Brian Farinas și Andreas Christensen, ultimii jucători din lot care au contracte scadente în 2027 și 2028.

Brazilianul este cotat la 70 de milioane de euro

Raphael Dias Belloli (29 de ani), cunoscut în fotbalul brazilian și mondial ca Raphinha, este născut la Porto Alegre și a fost junior la cluburile Porto Alegre FC, Osasco Audax, Imbituba FC și Avai FC. La nivel de seniori a evoluat pentru Vitoria Guimaraes B (2016), Vitoria Guimaraes (2016-2018), Sporting Lisabona (2018-2019), Rennes (2019-2020), Leeds United (2020-2022) și FC Barcelona (2022-prezent). A strâns 41 de selecții și 11 goluri pentru naționala Brazilie.

În palmaresul său se găsesc Taca de Portugal (2018-2019), Taca da Liga (2018-2019), La Liga (2022-2023, 2024-2025, 2025-2026), Copa del Rey (2024-2025), Supercopa de Espana (2023, 2025, 2026), LFP Awards - La Liga Player of the Season (2024-2025), titlul de golgheter al UEFA Champions League (2024-2025) și includerea în Copa America Team of the Tournament (2024), IFFHS Men's CONMEBOL Team (2024, 2025), LPF Awards - La Liga Team of the Season (2024-2025, 2025-2026), UEFA Champions League Team of the Season (2024-2025), The Athletic European Men's Team of the Season (2024-2025), The Athletic European Men's Player of the Season (2024-2025) și The Athletic La Liga Team of the Season (2024-2025). Poate juca ca atacant central, extremă dreapta și extremă stânga și este cotat la 70 de milioane de euro.

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