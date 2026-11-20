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Pauza competițională a luat sfârșit, iar campionatele importante de pe continent s-au reluat. În această situație este și SuperLiga, runda a 16-a aducând în prim-plan duelul dintre Farul și U Cluj.

Ce i-a spus Neluțu Sabău lui Cristiano Bergodi, după Farul - U Cluj 2-3

Partida a fost una spectaculoasă. Deși Farul a condus în două rânduri, U Cluj a reușit să facă o remontada, scorul final de pe tabelă arătând 2-3 în dreptul „studenților”.

La scurt timp după fluierul final, Cristiano Bergodi a ținut să le mulțumească elevilor săi pentru dăruire și efort. Într-o sinceritate absolută, italianul a expus că ar fi fost mulțumit și cu un punct la Ovidiu, având în vedere desfășurarea partidei.

Pe banca Farului se află Ioan Ovidiu Sabău, o cunoștință mai veche a italianului. Antrenorul „marinarilor” a dat dovadă de mult fair-play, felicitându-l pe Cristiano Bergodi pentru jocul prestat.

„Îi felicit pe băieții mei că au câștigat acest meci greu. La 2-2 eram mulțumit, nu pot să fiu ipocrit. Era important să luăm punct sau puncte, o țineam pe Farul în spatele nostru. Băieții au arătat caracter, pentru că am fost conduși. Nu au fost multe ocazii, au avut ei două ocazii, iar noi trei.

Ieșim bine din această pauză, acest meci era foarte important. Din punctul meu de vedere, ne-am comportat bine. Era o echipă foarte grea Farul.

(n.r. - Ce v-a zis Neluțu Sabău?) M-a salutat, mi-a spus bravo. Am o relație foarte bună cu el de foarte mult timp. Pe Sabău îl cunosc din anii 90, am avut o relație foarte bună mereu. Sunt foarte mulțumit de cum suntem acum în clasament”, a declarat Cristiano Bergodi la flash-interviu.