Extrema de la FC Barcelona a marcat marţi, la Brisbane, un penalty în minutul 45, contribuind la victoria cu 4-2 a Seleçao împotriva Australiei, în cadrul celui de-al doilea meci amical din turneul brazilian.

Raphinha va rata amicalul Braziliei cu India!

Totuşi, atacantul în vârstă de 29 de ani a fost înlocuit la pauză de Endrick din cauza unei dureri la coapsa dreaptă.

Raphinha a fost supus unui examen imagistic medical care a confirmat accidentarea, iar „din motive de precauţie şi pentru a-i facilita recuperarea, staff-ul medical a decis să-l retragă din lot”, a explicat CBF în comunicatul său, potrivit News.ro.

Federaţia a adăugat că nu va apela la niciun alt jucător pentru a-l înlocui în vederea meciului amical de sâmbătă împotriva Indiei, la Calcutta.

Echipa condusă de italianul Carlo Ancelotti a revenit pe calea victoriei după ce a înregistrat un egal, 1-1, împotriva Australiei în primul meci al turneului, disputat la Townsville.

Victoria de marţi a fost prima pentru Brazilia de la eliminarea sa din optimile de finală ale Cupei Mondiale de către Norvegia.