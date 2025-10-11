Două dintre starurile lui Real Madrid au suferit accidentări la echipele naționale și au fost trimiși la Madrid pentru a se putea face investigații amănunțite.

Este vorba despre Kylian Mbappe și Franco Mastantuono, doi jucători extrem de importanți pentru Xabi Alonso.



Care este situația accidentărilor celor două staruri de la Real Madrid



Kylian Mbappe a făcut o nouă partidă spectaculoasă și oferit un gol și o pasă decisivă în meciul Franței cu Azerbaijan, încheiat 3-0.

Atacantul francez a simțit un disconfort la nivelul gleznei, iar fotbalistul lui Real Madrid a fost scos în minutul 83 al partidei din preliminariile pentru Campionatul Mondial.

De cealaltă parte, Franco Mastantuono a resimțit anumite probleme musculare, iar staff-ul Argentinei a preferat să nu riște cu el și a fost trimis înapoi la Madrid.

Fabrizio Romano, care a citat Cope, a dezvăluit că cei doi jucători nu au probleme grave în cele din urmă și nu or rata următoarele meciuri importante pentru Real Madrid.

Cei doi au șanse foarte mari să fie prezenți în El Clasico de pe Santiago Bernabeu, de pe 26 octombrie, când Real Madrid o va întâlni pe Barcelona.

