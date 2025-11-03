După 11 etape desfășurate în primul eșalon al Spaniei, Real Madrid a bifat 10 victorii la care s-a adăugat o singură înfrângere. Galacticii se situează la cinci lungimi în fața Barcelonei, care ocupă poziția secundă cu 25 de puncte.



OUT de la Real Madrid în plin sezon! Comunicatul oficial



Luni, la prânz, Real Madrid a emis un comunicat prin care a evidențiat că Franco Mastantuono, care fusese rezervă în El Clasico (2-1), dar integralist cu Valencia în etapa #11, a fost diagnosticat cu pubalgie.



Pubalgia este o leziune a musculaturii abdominale inferioare, cauzată de mișcări repetitive și bruște de răsucire, frecvente în fotbal. Cu acest lucru a avut de furcă și Lamine Yamal de la FC Barcelona.



”În urma testelor efectuate astăzi de Franco Mastantuono de departamentul medical al lui Real Madrid, jucătorul a fost diagnosticat cu pubalgie. Recuperarea sa va fi monitorizată”, se arată în comunicatul emis de Real Madrid.



Rămâne de văzut cât va lipsi Mastantuno de la Real Madrid, mai ales că fotbalistul este un jucător pe care Xabi Alonso s-a bazat mult în actuala stagiune.



Ce urmează pentru Real Madrid



Pentru galactici urmează confruntarea cu Liverpool din etapa #4 în faza principală a competiției UEFA Champions League.



Meciul va avea loc marți, de la ora 22:00, pe Anfield, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

