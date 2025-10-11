Kylian Mbappe a deschis subiectul despre Lamine Yamal: cum l-a descris francezul pe rivalul său de la FC Barcelona

Kylian Mbappe a deschis subiectul despre Lamine Yamal: cum l-a descris francezul pe rivalul său de la FC Barcelona
Lamine Yamal (18 ani) este cotat la 200.000.000 de euro de site-urile de specialitate.

Lamine Yamal kylian mbappe fc barcelona Real Madrid
Fotbalistul se află la prima echipă a Barcelonei din august 2023. Până la finalul stagiunii 2030/31 mai are internaționalul spaniol contract cu gruparea catalană, condusă în acest moment de Hansi Flick.

Kylian Mbappe a deschis subiectul despre Lamine Yamal: cum l-a descris francezul pe rivalul său de la FC Barcelona

Kylian Mbappe, starul lui Real Madrid, a comentat pe marginea subiectului ”Lamine Yamal”, fotbalist care a devenit subiect de discuție nu doar prin evoluțiile sale de pe teren, ci și prin escapadele din afara lui. 

Tânărul a început să guste din viața de lux, între apariții strălucitoare pe Instagram și petreceri care au făcut deliciul presei internaționale.

Jucătorul lui Real Madrid a ținut să puncteze faptul că, dincolo de teren, Lamine Yamal rămâne doar un copil, iar când intră în joc își arată într-adevăr valoarea.

”Oamenii vorbesc mult despre viața sa personală, iar eu cred că ar trebui să fie lăsat în pace. Pe teren, e un jucător grozav, dar în viață, e doar un copil de 18 ani”, a spus Kylian Mbappe pentru Movistar, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Cifrele lui Lamine Yamal

Fotbalistul a bifat la FC Barcelona 111 apariții, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj în 27 de situații și, pe deasupra, a oferit și 38 de pase decisive, în aproximativ 8000 de minute înregistrate în echipamentul catalanilor.

