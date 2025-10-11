Clubul saudit este pregătit să ofere 300 de milioane de euro pentru transferul lui Vinicius Junior (25 de ani), potrivit publicației 4-4-2.com. Mutarea ar deveni cel mai scump transfer din istoria fotbalului, depășind recordul stabilit de Neymar în 2017.



Arabii nu se opresc! 300.000.000 de euro pentru Vinicius Jr



Oficialii lui Al-Ahli nu se opresc aici. Saudiții sunt gata să-i propună starului brazilian un salariu anual de peste 100 de milioane de euro, care l-ar transforma în cel mai bine plătit jucător din lume.



La Real Madrid, situația lui Vinicius devine tot mai complicată. Deși Florentino Perez vrea să-i prelungească contractul, negocierile trenează, iar presiunea financiară a ofertei arabe începe să cântărească.



Sursele apropiate clubului susțin că Vinicius ia în calcul varianta unei plecări, mai ales că în Arabia Saudită ar avea statut de superstar absolut.



Brazilianul a strâns 16 meciuri în acest sezon pentru madrileni, a marcat șase goluri și a livrat cinci pase decisive.

