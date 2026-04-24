Real Madrid a luat decizia în cazul lui Franco Mastantuono

Ideea este una deja folosită de Real Madrid în ultimii ani, în cazul mai multor tineri jucători, care au fost trimiși temporar la alte echipe pentru a se dezvolta, înainte de revenirea pe Santiago Bernabeu.

Potrivit presei spaniole , conducerea clubului ia în calcul un împrumut în sezonul viitor, pentru ca mijlocașul ofensiv să capete minute constante și să își recâștige încrederea.

După şase ani de absenţă, Marele Premiu al Turciei va reveni în calendar în 2027

A venit anunțul: unde se va juca primul meci al lui Gică Hagi după revenirea la națională

Mastantuono, în vârstă de 18 ani, nu a reușit încă să se impună în primul „11”. Deși a bifat aproximativ 30 de meciuri, cu trei goluri și o pasă decisivă, evoluțiile sale au fost inconstante, iar minutele s-au redus treptat în meciurile importante.

În ultima etapă din campionat cu Alaves, deși a primit mai mult timp pe teren, nu a reușit să iasă în evidență, ceea ce a întărit ideea unui împrumut.

Clubul consideră că tânărul are talent, dar are nevoie de un mediu mai puțin presant pentru a progresa. Variantele luate în calcul includ campionate precum Franța sau Germania, unde ar putea fi titular constant.