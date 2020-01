Le da TEAPA de 100 de milioane de euro! Bale, lovitura MAJORA pentru Real Madrid! Si-a decis viitorul: ce vrea sa faca

Gareth Bale nu e jucatorul preferat al lui Zidane!

Cei doi nu au cea mai buna relatie, dar asta nu-l face pe Bale sa-si caute solutii de iesire de pe Bernabeu. Conform Mirror, Bale le-a transmis sefilor lui Real ca nu vrea sa plece pana in 2022, cand i se termina contractul. Galezul intentioneaza sa plece liber peste doi ani, cand va avea 33 de ani.

Adus cu 100 de milioane de euro de la Tottenham in 2013, Bale a avut inca de la inceput o relatie dificila cu Madridul. Gareth a fost lovit in fiecare sezon de accidentari si n-a putut sa se ridice la nivelul de consistenta dorit de sefii clubului. Chiar si in aceste conditii, cota sa atinge in continuare suta de milioane de euro.

Bale, 30 de ani, a mai trecut in cariera pe la Southampton si Tottenham. In vara a fost aproape de un transfer in China, dar afacerea a picat in ultimul moment. Bale ar fi luat de atunci decizia de a nu mai accepta negocieri cu nicio echipa interesata de el, chiar daca a fost cautat de Chelsea, Tottenham si Manchester United.