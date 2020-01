FABULOS | Toata lumea il da plecat, dar a intrat in istoria clubului! Gareth Bale a stabilit un RECORD fantastic si il duce direct in istoria lui Real Madrid

Gareth Bale a intrat in istoria lui Real Madrid.

Real Madrid a disputat meciul din saisprezecimile Cupei Regeului in deplasare cu Unionistas, meci castigat de trupa lui Zidane cu 3-1. Pentru galactici a deschis scorul Gareth Bale in minutul 18 si a stabilit scorul pauzei. In partea secunda, Unionistas a restabilit egalitatea prin Romero Morillo, iar 5 minute mai tarziu trupa lui Zidane a trecut din nou in avantaj dupa un autogol al gazdelor. In prelungirile partidei, Brahim Diaz a marcat pentru 3-1, iar Real Madrid merge in optimile competitiei.

Cu golul marcat aseara, Gareth Bale a intrat in istoria lui Real Madrid. Galezul a ajuns la reusita cu numarul 105 in tricoul galacticilor in 246 de meciuri jucate si l-a depasit pe celebrul Ronaldo, care marcase 104 goluri in 177 de meciuri.