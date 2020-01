BREAKING NEWS: Real Madrid a facut primul transfer din 2020! Anunt BOMBA la Madrid: jucatorul a semnat si e anuntat ca o MEGA LOVITURA

Real Madrid a reusit prima achizitie din 2020!

L-a adus pe brazilianul Reinier Carvalho (18 ani) de la Flamengo in schimbul a 30 de milioane de euro. Mijlocasul e vazut drept o stea a viitorului in fotbalul mondial si completeaza lista de bijuterii aduse de Real din Brazilia dupa Vinicius Junior (45 de milioane, Flamengo) si Rodrygo (45 de milioane, Santos).

Reinier a debutat in 2019 la prima echipa a lui Flamengo. Pustiul a semnat pana in 2026 cu Real, iar in februarie va incepe antrenamentele cu Real.

24 de milioane din suma de transfer vor ajunge la Flamengo, 3 la agentul jucatorului si alte 3 la familia lui, anunta AS.

Pentru Reinier, Real s-a batut cu Liverpool, City, Arsenal si PSG.