Valverde, decizie finala in cazul lui Dembele! Ce spune despre posibila plecare a pustiului minune de pe Camp Nou

Dembele este fara doar si poate fotbalistul problema din grupul lui Valverde

Ernesto Valverde a sustinut o conferinta de presa inainte de super meciul cu Atletico, iar antrenorul Barcelonei a discutat si despre situatia lui Dembele.

Valverde confirma ca se Barcelona doreste sa-l pastreze pe Dembele si se vor face eforturi ca fotbalistul sa fie ajutat.



"El face in continuare parte din echipa. Incercam sa-l ajutam sa obtina cea mai buna versiune a lui. Are ceva ce alti jucatori nu au. Are un talent innascut. Ar fii cel mai bine pentru toata lumea ca Dembele sa fie in cea mai buna forma. Exista deja cateva semne de intrebare asupra lui", a spus antrenorul formatiei de pe Camp Nou.

Presa din Anglia a scris despre faptul ca Guardiola este interesat de aducerea lui Dembele, iar fotbalistul s-a pozat zilele trecute alaturi de Mendy, jucatorul lui City.

Barcelona este lider in La Liga, dar Altetico se afla la doar un punct in spate. Super meciul dintre Atletico si FC Barcelona se joaca sambata de la 21:45.