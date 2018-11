Barcelona trebuie sa PLATEASCA o suma uriasa daca-l vinde pe Dembele!!! Primul club care e gata sa-l ia

Barca a dat 105 milioane pe Dembele acum un an si jumatate, cand l-a adus de la Dortmund.

Daca vrea sa se desparta de el, mai trebuie sa achite 30! Catalanii s-ar fi convins ca lui Dembele ii va fi greu sa-si continue cariera pe Camp Nou dupa ce s-a certat cu antrenorul Valverde si cu mai multi lideri ai vestiarului.



Primul club care e gata sa plateasca peste 100 de milioane pentru a-l aduce: Arsenal! Numai ca nu toti banii incasati de Barca ar ramane in contul clubului. Conform unei clauze din transferul de la Dortmund, Barcelona mai are de dat 30 de milioane in cazul in care-l vinde pe starul francez!

Dembele, 21 de ani, are 15 meciuri jucate in acest sezon pentru Barca si 6 goluri marcate.