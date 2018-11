Barcelona "s-a legat la cap" cu Dembele! De ce se va gandi de doua ori inainte sa decida sa-l vanda: Clauza secreta din contract

Barcelona are o mare problema daca vrea sa-l vanda pe Ousmane Dembele.

Nemtii de la Die Welt scriu ca Barca nu poate scapa asa usor de fotbalistul rebel.

Catalanii l-au cumparat pe Dembele cu 105 milioane de euro de la Borussia Dortmund. La contractul sau s-au adaugat si multe bonusuri pentru diverse obiective, cum ar fi un anumit numar de goluri marcate sau cucerirea diferitelor trofee.

Tocmai aceste clauze ar fi marea bataie de cap a Barcei in cazul in care catalanii s-ar hotari sa scape de Dembele.

Francezul are contract pana in iunie 2022, data la care ar urma sa se stabileasca si bonusurile pe care jucatorul ar trebui sa le primeasca.

Totusi, daca Dembele va fi transferat inainte de aceasta data, Borussia Dortmund ar incasa toate aceaste bonusuri. In total, este vorba despre aproximativ 40 de milioane de euro.

Astfel, chiar daca Ousmane Dembele nu are un comportament pe placul catalanilor, acestia din urma au un motiv in plus sa-l ierte pe francez.

Barcelona a vorbit despre faptul ca Dembele ar fi dependent de jocuri video, acesta fiind principalul motiv al intarzierii sale la antrenamente.