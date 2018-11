Mesaj CLAR pentru "rebelul" Barcelonei! Dembele, bagat in sedinta de Suarez: "A fi fotbalist este un privilegiu"

Ousmane Dembele e in mijlocul unui scandal imens la Barcelona.

Luis Suarez i-a transmis un mesaj clar coechipierului rebel, Ousmane Dembele. Uruguayanul e de parere ca francezul trebuie sa arate mai mult profesionalism pe Camp Nou.

Dembele a marcat de sase ori in 15 aparitii pentru Barcelona in acest sezon si de 10 ori in 38 de aparitii in total, de la venirea sa pe Camp Nou, in vara 2017.

Comportamentul lui jucatorului de 21 de ani a ridicat semne de intrebare in ultima perioada, cand acesta a inceput sa lipseasca de la antrenamente. Catalanii au ajuns la concluzia ca acesta sufera de dependenta de jocuri video.

Ousmane Dembele a lipsit de la cel mai recent antrenament al Barcei dupa ce a pierdut noaptea jucand jocuri video cu prietenii sai.

Luis Suarez a comentat situatia coechipierului sau si i-a transmis acestuia un mesaj transant, sustinand ca Dembele "merita" sa ramana la Barcelona, insa trebuie "sa se concentreze pe fotbal".

"A fi fotbalist este un privilegiu, dar atrage dupa sine responsabilitati. Ousmane trebuie sa se concentreze doar pe joc si pe cariera sa, sunt exemple de profesionalism in intreg vestiarul nostru. Trebuie sa inceapa sa isi asume mai multe responsabilitati, dar adevarul e ca merita sa fie la clubul acesta si noi toti trebuie sa il sustinem. El s-a acomodat bine aici, a dezvoltat relatii bune si este o persoana fericita", a fost declaratia lui Suarez.

Dupa izbucnirea scandalului la Barcelona, Arsenal si Liverpool si-au manifestat interesul pentru a-l transfera pe Ousmane Dembele.