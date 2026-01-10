Nu a mai fost convocat de Nigeria, după ce a mințit că e accidentat

Valencia CF a achitat 5 milioane de euro pentru transferul definitiv al atacantului Umar Sadiq. Acesta fusese împrumutat de la Real Sociedad, în sezonul trecut, bifând 19 partide și șase goluri pentru trupa de pe Mestalla.



Considerat unul dintre cei mai importanți jucători nigerieni ai momentului, acesta a primit interzis la convocare pentru Super Eagles, după ce s-a descoperit că a mimat o accidentare pentru a nu participa la Cupa Africii pe Națiuni, în ianuarie 2024.



Sadiq a cerut să se antreneze separat și a părăsit cantonamentul, după ce a acuzat dureri la genunchiul stâng, dar a reintrat imediat în programul echipei de club și a evoluat rapid în mecuri oficiale pentru Real Sociedad. Gestul său a făcut să devină un paria pentru fanii nigerieni și să nu mai fie luat în considerare de selecționerii Jose Peseiro, Finidi George și Eric Chelle, în ultimii doi ani.



A jucat la cluburi din Italia, Olanda, Scoția, Serbia și Spania

Umar Sadiq Mesbah (28 de ani / 192 cm) este născut la Kaduna și s-a format la juniorii cluburilor Kuso Boys, Future of Africa, Football College Abuja și Spezia Calcio. La nivel de seniori a evoluat pentru Spezia (2014), Lavagnese (2014), AS Roma (2015-2016), Bologna (2016-2017), Torino (2017), NAC Breda (2018), Glasgow Rangers (2018), Perugia (2019), Partizan Belgrad (2019-2020), Almeria (2020-2022), Real Sociedad (2022-2024, 2025) și Valencia (2024, 2026-prezent).



Are 12 selecții și 1 gol pentru naționala de seniori a Nigeriei, iar în palmaresul său se găsesc Campionato Nazionale Primavera (2015-2016), Segunda Division (2021-2022), medalia de bronz la Jocurile Olimpice (2016) și La Liga Goal of the Month (martie 2025). Evoluează ca atacant central și este cotat la 4 milioane de euro.



Foto - Getty Images

