Mijlocașul defensiv al FCSB-ului a fost înlocuit în minutul 59 al partidei Uganda - Nigeria, contând pentru etapa a treia din faza grupelor.



Deși s-a născut în Ghana, țara de origine a tatălui său, Alhassan este eligibil și pentru Uganda, țara mamei sale, și a ales să reprezinte această națională.

Baba Alhassan, nota 6,4 în Uganda - Nigeria



Din păcate pentru el, prestația sa a fost departe de a fi una reușită, primind nota 6,4 din partea specialiștilor de la Flashscore.



Uganda a evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 56, când Magoola, introdus pe teren de doar 10 minute, a primit cartonașul roșu. Nigeria a profitat și s-a impus cu 3-1.



Clasament Grupa C după etapa a 3-a arată astfel:



Nigeria – 9 puncte (3V 0E 0Î, 8-4 golaveraj)



Tunisia – 4 puncte (1V 1E 1Î, 6-5)



Tanzania – 2 puncte (0V 2E 1Î, 3-4)



Uganda – 1 punct (0V 1E 2Î, 3-7)



Uganda rămâne ultima în grupă și are șanse reduse de calificare, în timp ce Nigeria și-a asigurat deja locul în faza următoare.

