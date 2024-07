Atletico Madrid a dat lovitura! 35 milioane pentru fundașul Spaniei de la EURO 2024

Robin Le Normand este pe punctul de a încheia o perioadă de opt ani petrecută la Real Sociedad și de a deveni prima achiziție a lui Atletico Madrid înainte de sezonul 2024-2025.

Atletico Madrid a ajuns la un acord cu Real Sociedad pentru transferul fundașului spaniol, în valoare de aproximativ 35 milioane de euro.

Le Normand, care a făcut parte din echipa Spaniei care a câștigat Euro 2024, își va finaliza mutarea la Atletico "în zilele următoare," după ce se va întoarce din vacanță.

Într-un comunicat pe site-ul oficial al lui Atletico Madrid se precizează: "Atletico și Sociedad au ajuns la un acord pentru transferul lui Le Normand. Transferul va fi finalizat în zilele următoare când jucătorul va reveni din vacanță".

