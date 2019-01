Surpriza TOTALA pe Camp Nou: Barcelona a inceput negocierile cu un SUPER JUCATOR si da la schimb o vedeta adusa acum 6 luni! Stirea momentului

Barca n-a renuntat la fotbalistul pentru care a negociat intens si in vara.

Willian e dorit din nou de catalani, care au reluat negocierile cu Chelsea, oprite la finalul lui august. Atunci, englezii s-au opus, spre nemultumirea lui Willian, care voia cu orice pret la Barca. De aceasta data, sansele ca transferul sa se faca sunt mult mai mari, scrie presa din Anglia. Barcelona a pregatit un pachet care le convine sefilor lui Chelsea. Pe langa bani, Barca e dispusa sa-l cedeze si pe brazilianul Malcom, adus in 2018 de la Bordeaux.

Malcom, 21 de ani, are doar o aparitie ca titular in La Liga. In total, a strans 97 de minute in 5 partide. Inainte sa ajunga la Barcelona, Malcom a mai jucat 3 ani la Bordeaux, unde venise de la Corinthians.