Lovitura incredibila pentru un star de la Barcelona! A ramas fara 4 CASE din cauza unei datorii incredibile: castiga in mai putin de o zi banii pe care nu i-a platit

Tribunalul a decis sa-i puna sechestru pe 4 proprietati lui Arturo Vidal.

Jucatorul celor de la FC Barcelona, Arturo Vidal, a fost instiintat de catre Tribunalul din Torino ca cele 4 proprietati ale sale din oras au fost puse sub sechestru din cauza unei datorii de 18.489 de euro! Asta in conditiile in care jucatorul castiga in jur de 180.000 de euro pe saptamana la Barcelona! Astfel, Vidal ar putea achita datoria cu banii primiti din salariu pentru o zi!

Suma datorata vine in urma unor neplati a agentiei de turism cu sediul in Torino, oras in care a trait Vidal intre 2011 si 2015 cand juca la Juventus. Pe 24 decembrie, Vidal a primit un ultim avertisment ca cele 4 proprietati vor fi scoase la licitatie.

Indiferent daca va plati toata datoria, Vidal este obligat sa plateasca 12.058 de euro cheltuieli de judecata. Conform Marca, Vidal nu a facut plata solicitata in timpul necesar.