Barcelona, transfer de 75 milioane €: jucatorul si-a dat acordul, mutarea se face in urmatoarele ore!

Frenkie de Jong si-a dat acordul pentru transferul la Barcelona.

"De Jong a spus da", anunta astazi in deschiderea site-ului publicatia catalana Mundo Deportivo.

Frenkie de Jong, mijlocasul de 21 de ani de la Ajax, a fost de acord cu termenii propusi de Barcelona si e de asteptat ca tranzactia sa se incheie pana la finalul acestei saptamani.

75 de milioane de euro va primi Ajax in schimbul lui Frenkie de Jong, jucator cumparat in urma cu 3 ani si jumatate de la Willem Tilburg in schimbul a... 300.000 de euro.

De Jong a impresionat in ultimele doua sezoane la Ajax, iar prestatiile sale l-au facut sa devina un jucator important si pentru nationala Olandei.