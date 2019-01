Cu un 11 de start presarat cu rezerve, Barcelona e INVINSA in Copa del Rey! "Messi-dependenta" loveste din nou in echipa lui Valverde

Levante a invins cu 2-1 Barcelona in Copa del Rey.

Fara Lionel Messi, Luis Suarez sau Gerard Pique nici macar pe banca de rezerve, Bacelona a pierdut cu 1-2 duelul cu Levante, in deplasare, confruntare din turul optimilor Copa del Rey!

Ernesto Valverde a trimis in teren o echipa improvizata si nu a luat vedetele in deplasarea de la Levante, formatie pe care Barcelona a invins-o cu 5-0 in campionat, tot in deplasare.

"In retur, Valverde are nevoie de Messi!", scriu cei de la Marca dupa infrangerea suferita de catalani.

Golurile celor de la Levante au fost inscrise de Cabaco in minutul 4 si de Mayoral in minutul 18.

Coutinho a micsorat din diferenta in minutul 85, insa golul sau a fost marcat din penalty, dupa un fault al lui Moses Simon.

Chiar daca i-a avut in echipa pe Busquets (capitan), Dembele, Vidal sau Malcom, Valverde nu a reusit formula castigatoare, cu toate ca se anunta o partida usoara pentru Barca.

Iata cum au aratat echipele de start:

???????? Barça XI

⚽ Levante UD v FC Barcelona #CopaBarça pic.twitter.com/Yr8UoiqlJJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 10 ianuarie 2019

Returul se joaca joia viitoare, pe 17 ianuarie, de la 22:30, pe Camp Nou.