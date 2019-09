Urmeaza CUTREMURUL la Real: Perez il schimba pe Zidane dupa SOCUL cu PSG! Cine e favorit sa-i ia locul: i-a mai antrenat pe "galactici"

Real Madrid s-a facut de ras in primul meci din faza grupelor. "Galacticii" au pierdut pe terenul PSG-ului, scor 0-3.

In aceste conditii, Florentino Perez se gandeste deja la un nou antrenor. Zidane a promis in momentul revenirii ca va schimba total echipa, insa revolutia promisa de francez nu a avut loc. Mai mult, nici rezultatele nu sunt de partea lui Zidane.

Presa spaniola noteaza ca Florentino Perez are deja planul in minte, dar va actiona vara viitoare. Cele trei variante ale presedintelui Realului sunt cunostinte mai vechi. Klopp, Mourinho si Pochettino sunt numele vehiculate pentru a-i lua locul lui Zidane.

Mourinho a mai antrenat Realul, in timp ce Klopp si Pochettino au mai fost in negocieri cu Floretino Perez in ultima perioada. Casele de pariu au inceput sa ofere cote pentru viitorul antrenor al Realului, iar Jose Mourinho are o cota de 2,20.