BREAKING NEWS | Un star de pe Camp Nou candideaza la presedintia clubului! "Simte ca poate deveni cel mai bun ambasador al Barcelonei!"

Alegerile pentru presedintia Barcelonei sunt programate pe 24 ianuarie.

Potrivit Mundo Deportivo, printre candidati se afla si Gerard Pique, care spera sa devina presedintele clubului, desi nu intentioneaza sa se retraga inca din fotbal.

Fundasul in varsta de 33 de ani ar urma sa inceapa strangerea de semnaturi necesare pentru a-si putea depune candidatura dupa 1 ianuarie. Jurnalistii spanioli sunt convinsi ca acest lucru se va intampla, in conditiile in care Pique i-a cerut in vara presedintelui interimar Carles Tusquets sa modifice regulamentul care prevedea ca un fotbalist activ sa nu poata fi si liderul clubului.

"Experienta lui ca businessman si organizator de Cupa Davis, abilitatea sa de a oferi afaceri clubului, precum contractul cu Rakuten, contactele internationale, toate l-ar putea ajuta in aceasta provocare. Prieten cu Mark Zuckerberg, patronul Facebook, Gerard simte ca poate deveni cel mai bun ambasador al Barcelonei", au notat jurnalistii spanioli, care au dat si cateva exemple de actiuni prin care Pique ar putea incerca sa puna clubul pe picioare din punct de vedere financiar.

Ibericii scriu ca stadionul clubului blaugrana ar putea fi folosit pentru concerte, iar fotbalistul ar accepta chiar sa filmeze un reality show de familie, totul pentru a atrage fonduri catre Barcelona.