FINAL de an pentru Messi la Barcelona! Anuntul facut de clubul catalan: ce se intampla cu starul argentinian

Lionel Messi a petrecut Craciunul alaturi de familie in Barcelona.

Superstarul catalanilor nu s-a prezentat astazi la antrenamentele echipei, deoarece clubul i-a permis sa plece in Argentina pentru a se odihni inainte de duelurile de foc de anul urmator.

Barcelona va juca in etapa a 16-a contra celor de la Eibar. Catalanii sunt pe locul cinci, iar cu o victorie pot urca pana pe locul trei al clasamentului din Spania.

La ultima partida din campionat, Messi a reusit sa marcheze golul cu numarul 644 pentru echipa catalana, depasindu-l pe legendarul Pele, care a inscris 643 de goluri pentru clubul brazilian Santos.

Messi se va intoarce inapoi la echipa anul urmator, Barcelona urmand sa joace in deplasare pe 3 ianuarie contra celor de la Huesca. Leo va intra in ultimele sase luni de contract de la data de 1 ianuarie, iar duminica va fi publicat interviul in care va dezvalui care este viitorul sau la clubul catalan.

