Dezvaluire FABULOASA! Duckadam era sa nu mai joace in finala din 1986 cu Barcelona! "Nu s-a descoperit inainte!" Motivul este unul INCREDIBIL

Helmut Duckadam (61 de ani) este eroul serii de la Sevilla, din anul 1986.

Portarul roman a intrat in istorie dupa partida din finala Cupei Campionilor Europeni. Duckadam a aparat nu mai putin de patru penalty-uri consecutive in meciul cu Barcelona, aducand Cupa Stelei.

Duckadam a dezvaluit ca un medic i-a gresit diagnosticul, iar acesta a putut juca in finala CCE. In cazul in care boala de care suferea, anevrismul, era descoperita mult mai devreme, fostul portar nu ar mai fi putut juca deoarece riscul era foarte mare.

"Inainte cu cateva luni de Sevilla aveam amorteli la bratul drept, dar o scutaram si imi reveneam. Am fost atunci la Spitalul Militar si mi-au facut investigatii. Medicina nu era evoluata si toti au zis ca am reumatism. Nimeni nu s-a gandit ca am un anevrism!

Dupa finala si terminarea campionatului am plecat acasa. Am sarbatorit pe malul Muresului. Dimineata cum s-a depus roua, am alunecat pe iarba si am pus mana in pamant. Atunci cheagul de sange s-a deplasat unde artera era mai subtire si a blocat-o. Am avut dureri groaznice, mi s-a albit bratul.

Am avut noroc ca doctorul din comuna Semlac si-a dat seama de gravitate, m-a trimis la Arad. Am avut sansa sa dau peste medici fantastici. L-au anuntat inclusiv pe secretarul de partid de la Arad, care a sunat la Ministerul Apararii. Ministul Milea si cu Ilie Ceausescu au trimis un avion.

A fost norocul meu, atunci m-au dus la Bucuresti unde m-a asteptat generalul Candea, Dumnezeu sa-l odihneasca! A venit special din concediul de odihna de la Alexandria sa ma opereze.

La Vagonul Arad am jucat pe riscul meu si nu stiam ca e atat de mare. Am ajutat acolo cand erau meciuri mai importante, dar eu am spus stop-joc la 27 de ani. Oricum eu am avut noroc ca anevrismul meu nu s-a descoperit inainte de finala, pentru ca nu mai puteam sa joc", a declarat Duckadam pentru Gazeta Sporturilor.